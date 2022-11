In het gemütliche Stubaital in Oostenrijk kun je nú al skiën!

Sinds ik kan skiën, is de herfst mijn favoriete jaargetijde. Vanaf begin september zwijmel ik weg bij plaatjes van dik besneeuwde hoteldaken op wintersportsites. Kijk ik naar foto’s van dampende buitenbaden in de sneeuw en naar beelden van carvende fotomodellen in idyllische berggebieden. Heerlijk, die voorpret!

Eind september volgt een hele week van grasduinen door reisbureauboeken en hotelsites. Veel bladeren, omcirkelen, rekenen en overleggen met de reisgenoten. Ligt het wel hoog genoeg, hebben ze eigenlijk après-ski, vragen ze geen 300 euro voor een skipas? Om dan eindelijk met vierkante ogen (en vooral heel tevreden) diep in de zondagnacht een heerlijke wintersportweek in de voorjaarsvakantie te boeken.

Geen kip

Maar dan. Zo rond oktober komen in de weerrubrieken van de grote journaals de eerste foto’s van nét geprepareerde pistes voorbij. Meestal een strakblauwe lucht, geen kip op de helling. Ik word nerveus. Er ligt echte sneeuw, het kan al!

Tot de voorjaarsvakantie wachten is dan uiteraard geen optie meer. Ik hoef niet meteen een hele week. Met een paar dagen skiën is het ergste verlangen even gesust.

Maar waar vind je een serieus skigebied waar je in het voorseizoen binnen een paar uurtjes op de latten kunt staan? En als het even kan in gemütliche sferen in Oostenrijk? Dat heb ik als wintersportgek natuurlijk al jaren geleden ontdekt. Stubai!

Het Stubaital is een wintersportgebied midden in Tirol, een half uurtje rijden vanaf de luchthaven van Innsbruck. Het kent typisch Oostenrijkse dorpjes als als Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders en Schönberg.

Helemaal aan het einde van het dal ligt de Stubaier Gletscher (drie kwartier van de luchthaven) waar je doorgaans van oktober tot mei kunt skiën. Het verschilt per winterseizoen, maar dit jaar draaiden de liften vanaf 30 september.

De Stubaier Gletscher is met zijn 35 afdalingen en 26 liften het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk. Minder geschikt voor koukleumen, want het hoogste punt ligt ruim boven de 3000 meter en er staat regelmatig een flinke wind.

Ik ben zelf zo’n enorme koukleum. Met een bivakmuts, verwarmde handschoenen en kleine hittezakjes in m’n skischoenen gaat het echter prima. Sterker nog, het zweet breekt me na een uur al uit. Ondanks dat het op de top min tien is met een gevoelstemperatuur die nóg lager ligt vanwege de harde wind.

Het is dan ook een uitdagend gebied. Brede blauwe pistes, wat steilere rode afdalingen en de allerleukste: een 10 kilometer lange afdaling vanaf de Wildspitz-top naar het dalstation op 1750 meter. Een heerlijk avontuur. Want qua temperatuur mag het dan soms even afzien zijn, het voordeel van een gletsjer is dat de sneeuwcondities bijna altijd goed zijn.

Borrelen

En wat is er lekkerder dan na een dagje gletsjerkou, opwarmen in het wellnessbereich van je hotel? Want slapen doe je in een van de kleine dorpjes van Stubaital. Deze hebben veelal traditionele accommodaties. Dat houdt in: een warme ontvangst, borrelen bij de speksteenkachel, uitgebreid in de kruidensauna en de dag met een uitgebreid diner afsluiten.

Allemaal precies zoals ik het elk jaar in september weer voor me zie. Wat ben ik blij dat ik voor dat heerlijke wintersportgevoel niet tot februari hoef te wachten!

Klein maar ruim

Ⓒ Andre Schönherr

Wie liever wat lager skiet, kan terecht in Schlick2000, een klein skigebied in Fulpmes met negen liften. Het is ruim opgezet en ook heel geschikt voor kinderen. Het heeft leuke almen waar je uitgebreid kunt eten in die gemütliche sfeer. Het gebied gaat, afhankelijk van de sneeuwcondities, rond eind november/begin december open. In Neustift (Elferbahnen) en Mieders (Serlesbahnen) heb je nog wat kleinere skigebiedjes.

Energieprijzen

Ook skigebieden worstelen met de hoge energieprijzen. Sommige oorden laten liften langzamer draaien of cancelen het avondskiën. Stubai heeft echter het plan om alle activiteiten zonder beperkingen te laten doorgaan. Ook avondactiviteiten als ski-nachtshows in de Schlick, nachtrodelen en wandelavonden. De liften gaan op dezelfde uren als in voorgaande jaren.

Zo kom je er

Ⓒ Andre Schönherr

Stubaital ligt op een half uurtje rijden vanaf de luchthaven van Innsbruck. EasyJet vliegt vanaf december elke donderdag en zondag vanaf Schiphol naar Innsbruck en elke donderdag en zondag van Innsbruck naar Schiphol. Prijzen vanaf 34 euro per persoon.

Met de auto is het ruim 900 kilometer vanaf Utrecht. Overnachten kan in een van de kleine dorpjes in Stubaital zoals Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders en Schönberg.