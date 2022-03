Handig: een stappenplan voor het verven van de keuken

Een goede voorbereiding is het halve werk, dus daar helpen we je om te beginnen mee.

1. De voorbereiding om je keuken te schilderen

Bij zo’n groot project is de start vaak lastig. Ten eerste: welke kleur zou je het liefste willen? Wil je van hoogglans zwart naar mat wit? Bereid je dan voor op een tijdrovend klusje, maar het is zeker niet onmogelijk. Is opschuren nodig? Ook dat kost wat tijd. Misschien is alleen een primer voldoende.

Schroef een front van een keukenkastje en neem het mee naar de verfspeciaalzaak. Laat je goed adviseren over welke primer en verf geschikt is. De verf moet namelijk tegen veel meer bestand zijn dan een gewone latex. Bespaar ook zeker niet op materiaal: tape, kwasten en rollers van goede kwaliteit zijn noodzakelijk.

2. De kleur

Vaak kiest men voor neutrale kleuren, omdat een felgekleurde keuken ‘snel verveelt’. Bedenk of je juist een statement wilt maken of toch liever voor basic gaat. Neem stapels verfstaaltjes mee naar huis en denk er rustig over na.

3. Demonteer de kastdeuren en verwijder alle scharnieren, schroeven en grepen

We snappen dat wanneer je eenmaal een kleur hebt gekozen, je zo snel mogelijk aan de slag wilt, zelfs met de deurtjes er nog op. Doe dit niet. Je denk dat het je tijd zal besparen, maar het zal je alleen maar belemmeren én het resultaat zal er niet beter op worden.

Haal de kastjes dus helemaal uit elkaar en vergeet ze vooral niet te labelen of te nummeren. Alles moet na het schilderen natuurlijk weer netjes op z’n plek terecht komen. Kun je de grepen niet verwijderen? Plak ze dan netjes af met schilderstape.

4. Stof en vetvrij maken voor je de keuken gaat schilderen

Maak alle kastjes helemaal schoon en vetvrij. Ja, zelfs als je dat vorige week nog hebt gedaan. Een keuken wordt snel vettig en vet is de grootste vijand van verf. Verf pakt namelijk niet goed op vette oppervlaktes, waardoor je later luchtbellen kunt krijgen.

5. Schuren en primen maar!

Waarschijnlijk het minst leuke klusje. Schuur de fronten op met een fijn schuurpapiertje en maak ze daarna helemaal stofvrij. Daarna kun je beginnen met de primer. Laat je niet afschrikken door de lichte en donkere strepen, zolang het oppervlakte glad is zal dit bij het eindresultaat geen verschil maken.

6. Eindelijk écht je keuken schilderen

Dan is het tijd voor het spannendste klusje. Begin met een dunne laag. Maak ‘lange halen’ met je verfroller, zo krijg je een mooi egaal effect. Daarna is het afwachten geblazen. Geef de verf ruim genoeg tijd om helemaal te drogen. Begin beslist niet eerder, soms duurt dit zelfs een aantal dagen.

Schuur alle kastjes daarna weer héél lichtjes op en begin aan de tweede laag. Deze laag mag iets dikker dan de eerste. Een dikkere laag betekent een langere droogtijd.

7. Het in elkaar zetten van je ‘nieuwe’ keuken

Het leukste én het laatste deel, omdat je nu eindelijk het eindresultaat kunt zien. Zet alle kastjes weer netjes in elkaar. Je zult zien dat het inderdaad héél handig is dat je alle onderdeeltjes hebt gelabeld. Scheelt weer veel tijd.