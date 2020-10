De elektrische bakfiets is bezig aan een opmars

Michel van Dijk vervoert zijn dochter Lauren in een elektrische bakfiets: „We maken er enorm veel gebruik van.” Ⓒ Rene Bouwman

De verkoop van elektrische bakfietsen zit in de plus. In een mum van tijd zijn deze populair geworden, met name onder jonge gezinnen in de stad. „De vraag die vaak wordt gesteld: nemen we een kleine tweede auto of gaan we voor de elektrische bakfiets?”