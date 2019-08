Recept van de dag: selderijsoep op regendag

In de winter wordt het geld verdiend. Nou vind ik skiën echt een dwaze sport, ik kan me wel heel goed vinden in lange wandelingen onder de skiliften. Tot mijn niet geringe verbazing kreeg je in dat hotel avondeten. Dat was iedere avond goed tot er opeens een plak gebakken knolselderij bij zat. Vegetarisch zei de kokkin. Nou, dat zal wel maar deze was wel heel erg rauw. Toch maar even uit eten gegaan. Een kilometer lager. Wie heeft dat bedacht, bergen?

Nodig voor 4 personen:

•1 selderijknol met blad

•¾ l bouillon

•2 uien, in ringen

•1 eetl maïzena

•20 gr boter

•100 gr Leidse kaas in blokjes

•1/8 l room

•zout, peper, nootmuskaat

Bereiden:

Maak de selderij schoon, schil en snij in blokjes. Kook in bouillon, 20 minuten. Zeef de bouillon en pureer de selderij. Doe weer samen met de bouillon. Bind de soep met wat maïzena die je met een beetje water hebt vermengd. Bak uienringen in boter.

Snij selderijblad fijn. Roer de blokjes Leidse kaas door de soep, room erbij, beetje nootmuskaat, zout en peper natuurlijk. De uienringen in het soepbord. Schep de soep er over. Bestrooi met selderijblad. Heerlijk, zeker als het onverhoopt eens een dagje zou regenen.