Geen glazen omhulsel dat bij een val barsten vertoond, maar een Android-krachtpatser die tegen een stootje kan en uitermate geschikt is als (werk)telefoon. Of voor wie gewoon van stoer houdt.

De Cat-telefoons vallen in de categorie rugged (robuust) en zijn dus uitermate geschikt voor op het werk, in de natuur of voor de onvoorzichtige telefoongebruiker.

Handschoenen of natte vingers zijn voor de Cat s62 geen probleem. Al is het scherm of zijn je vingers nat, je kunt het gewoon blijven bedienen. Aannemen van een gesprek of de telefoon ontgrendelen gaat probleemloos. In helder zonlicht is het scherm ook goed af te lezen, de audio is krachtig, wat wel handig is in een luide omgeving. De volledig waterdichte Cat S62 heeft een 4000 mAh-batterij en gaat dus moeiteloos een dag mee.

Maar wat de s62 wel heel bijzonder maakt is de geïntegreerde FLIR®-camera voor thermische beeldvorming tot 400 graden Celsius. Letterlijk kan het je dus nooit te heet onder je voeten worden. Je kunt er bijvoorbeeld warmteverlies bij deuren en ramen mee detecteren, vocht en missende isolatie mee opsporen, oververhitte elektrische apparatuur, of mee zien in het duister.

PLUS

Robuust. Niet zwaar. Met handschoenen aan te bedienen. Warmtecamera.

PRIJS

€ 649