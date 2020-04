Lezersreacties: ’Dit was onze mooiste vakantie ooit’

Nu we vanwege de coronacrisis niet meer mogen reizen, dwalen we gewoon in gedachten af. We vroegen u naar uw mooiste vakantie ooit. Dat leverde een stormloop aan mooie herinneringen op. Zoals die van Herman Willink, die tijdens een treinreis naar een ijsberensafari in Noord-Canada zijn Amerikaanse reismaatje tegenkwam met wie hij nu de wereld verkent.

Mirjam Velstra reed met haar vriend op hun Honda Goldwing in drie weken 10.000 kilometer langs onder meer Chicago, Memphis en Washington. Nog steeds droomt ze bij het horen van John Denvers Country Road even weg.

Elly Ouwerkerk heeft door deze oproep in ieder geval in gedachten weer even een fijne (tijd)reis gemaakt: „Dat is een moeilijke, ik heb zoveel mooie vakanties gehad. Van een rondreis door Japan, tot een heerlijke reis naar Zanzibar. Maar ook Bali, Zuid-Afrika, Thailand, Guatemala, Belize, Brazilië en nog veel meer. Zoveel heerlijke herinneringen.”

Bijzondere vakanties hoeven ook niet ver te zijn, zo blijkt verder. Neem Hans Wouters, die domweg gelukkig is ’Midden op het IJsselmeer’. Of Ed van Langen, die het liefst met zijn vrouw naar Schotland gaat. Zoals dan wordt gezegd: gelukkig hebben we de foto’s nog!

Net als in de film

Wij houden van bergen en van de Duitse Krimi en hebben daarom de opnameplaatsen bezocht van Soko Kitzbühel en Rosenheim Cops, en afgelopen jaar naar Wismar voor de opnames van Soko Wismar. Tussen de opnamedagen door hebben we volop genoten van Mecklenburgischen Seenplatte. Heerlijke broodjes met gerookte vis! Als de situatie en onze gezondheid het toelaat, gaan we dit jaar weer.

Johan Dierink

Down under

Met stip op 1 Australië. We hebben 7000 kilometer gereden en overal waar we kwamen, het strand of in de steden, de bergen of zelfs in de middle of nowhere, het was helemaal top. Vooral dankzij de vriendelijkheid van de mensen. Het was niet goedkoop, maar iets om nooit te vergeten!

Leo Verkerk

Koperen bruiloft

Onze reis ging destijds via Sri Lanka naar de Malediven. Aanleiding was ons 12,5 jarig huwelijk, dat ik daar wilde vieren. Drie maanden later kwam daar de tsunami, en in die tijd waren er ook problemen met de Tamil Tijgers.

De luchthaven op Colombo leek wel een vesting, maar wij hebben het heel bijzonder gehad en zullen onze koperen bruiloft niet vergeten!

Hennie Rutgers

Evacuatie

In 2017 werden we met ons gezin tijdens een groepsreis naar India en Nepal geëvacueerd na overstromingen. Toch was het de reis van ons leven. De Taj Mahal en mooie tempels, de bijzondere rituelen zoals de lijkverbranding in Varanasi. Ook Nepal was erg mooi, al hebben we door de evacuatie niet alles gezien.

Esther Nijhuis-Wilke

Attractie

Mijn eerste keer Japan was 40 jaar terug; een reis vol verrassingen. Door vertraging misten mijn zus en ik onze aansluiting en werden we in een nieuw vijfsterrenhotel ondergebracht. We doorkruisten per trein het land en logeerden bij mensen thuis. Ze vonden ons apart: twee jonge vrouwen die er alleen op uit trokken. Wij stonden in de kranten en verschenen op de Japanse tv. Onvergetelijk!

Elisabeth Buijtelaar

Liefdesvakantie

Mijn mooiste vakantie was naar de Dominicaanse Republiek, naar Sosua. Dat was 28 jaar geleden onze huwelijksreis. Een fijne herinnering was de barbecue op het strand met de ondergaande zon. Heerlijke vakantie met de liefde van mijn leven.

Hubertine Oever