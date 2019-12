Recept van de dag: Indische zuurkool

Volgende week doen we de Indische week. Gewoon lekker tussendoor. Ik heb er al veel reacties gekregen, maar pers je oma uit, pest je tante totdat ze dat mooie Indische recept aan je geeft. En stuur het aan mij: f.wilbrink@telegraaf.nl.

Nodig voor twee personen:

• 300 gr kipdijvlees

• 500 gr zuurkool (gaat glad op, geloof me)

• 1 zoete aardappel, geschild in stukken

• 3 theel gemalen kardemom

• 1 theel gemalen komijn

• 2 theel gemalen kurkuma

• 2 theel gemalen koriander

• 1 blik alcoholvrij bier

Bereiden:

Dit is niet persé een Indisch recept maar er wel door geïnspireerd. Wrijf de kip in met pittige kerrie. Beetje zout, beetje peper. Bakken in roomboter tot de stukken goed bruin zijn. Ik gebruikte kippendijstukken zonder bot, dus met een prikker erdoor zodat het wat compacter bleef.

Haal maar uit de pan en leg even weg. Doe het zakje zuurkool in de pan, vuur hoog en even bakken. Kardemon erbij, en komijn en een beetje kurkuma en wat korianderpoeder. Gewoon, lekker, naar smaak. Dan gaat het geheel in een ovenschaal. Giet er een blikje alcoholvrij bier bij. Steek de partjes zoete aardappel in de zuurkool. En leg de kip erop. De oven in. Ruim een half uur op 180° C. Dan serveren als de aardappels lekker zacht zijn en het meeste bier net verdampt.