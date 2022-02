Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse uitvinding geeft natuur langs kust steuntje in rug Redt Nederlandse patatmat het mangrovebos?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Vrijwilligers helpen in Florida met matten leggen. Ⓒ FOTO m. Teunis

Oesters en mangrovebomen zijn dol op frites. Dankzij vlechtwerken van het afval van dit aardappelproduct kunnen zij zich hechten aan de bodem of ontkiemen, wat ze nu door kaalslag aan de kust niet lukt. En het fijne is: de patatmatten breken vanzelf af in de natuur.