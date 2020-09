Lezersvraag: hoe hou ik mijn bamboe in toom?

Judith heeft bamboe in haar tuin die zich helemaal naar de buren verspreidt. De enige manier om van deze hevig invasieve exoot af te komen, is deze wortel voor wortel weg te halen.

Een vreselijk karwei; hoe langer je wacht, des te problematischer het wordt. Succes ermee!

Anneke (83) is alleen; omdat haar man is overleden, verrommelt de tuin een beetje. Zelf vindt ze dat niet zo erg, maar ze wil weten wat zij het beste kan doen. Nou Anneke, de tuin mag best een beetje wild zijn, dat geeft niets.

Je geeft aan twee keer per jaar een tuinman te hebben, dat is handig voor het zware werk. Zelf verder vooral een beetje bijhouden en vooral van al dat moois genieten, zou ik zeggen.

En verder: wat een bijzondere week is dit! Na er anderhalf jaar aan te hebben gewerkt, komt eindelijk mijn boek Groen geluk uit. Spannend! Samen met mijn zus Li heb ik er hard aan gewerkt en ik ben zeer vereerd met het feit dat prinses Irene mijn eerste boek digitaal in ontvangst wil nemen.

Nu zul je denken: wat heb ik gemeen met de prinses dat ervoor zorgt dat ze hier graag aan meewerkt? Dat zijn de liefde voor de natuur en de zorg hoe we hiermee als mens omspringen.

In het verleden werkten we al samen toen ik nog het programma Green-kids had en zodoende ben ik ambassadeur van Natuurwijs geworden.

Kinderen

Deze stichting houdt zich bezig met het universele recht dat kinderen hebben om in contact met de natuur te komen. Dat is natuurlijk van groot belang, willen we een nieuwe generatie die anders en vooral natuurinclusief gaat denken en handelen.

Het boek gaat hier eigenlijk ook over, maar is vooral bedoeld voor mensen die al werken, wonen en leven en ervoor openstaan om een grotere positieve impact op de wereld te hebben. Ik hoop dat het mensen bewust maakt en er vooral toe aanzet om zelf werk van een duurzamere lifestyle te maken, want het is echt niet moeilijk.

Wist u bijvoorbeeld dat een dak van 60 vierkante meter wel 43.000 liter regenwater opvangt en dat allemaal in het riool belandt? Door alleen maar je regenpijpen af te zagen en ervoor te zorgen dat dit in de tuin kan infiltreren, bewijs je de gemeenschap al een grote dienst. Zo raken riolen minder overbelast en dat is weer goed in relatie tot klimaatverandering en heviger piekbuien.