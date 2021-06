Dagrecept: Knallen met geroosterde kip in tijm en citroen

Kippendijen hebben mijn voorkeur. Vetter, maar ook smakelijker als je het mij vraagt. Zo zet je hem op tafel. Verwarm de oven voor op 220 graden en kruid de kip met zout en peper. Neem een kommetje en meng de olijfolie, ahornsiroop, tijm, knoflook, limoensap en citroenrasp. Even flink roeren. Marineer de kip vervolgens twee tot vier uurtjes in een afgesloten diepvrieszak of pan.

Neem dan een diepe ovenschaal, bestrijk hem lichtjes met olijfolie en leg de kip met het vel naar boven erin. Giet ook het restant van marinade eroverheen. Bak de kip in een klein half uurtje gaar, maar schep tussendoor wel wat van de vrijgekomen sappen over de kip. Leg de schaal de laatste vijf minuten onder een hete grill als je een krokant korstje wilt. Haal dan de kip uit de oven, dek af en laat eventjes rusten. Serveer met een salade en/of rijst met nootjes en rozijnen. Zo is die zomerse maaltijd compleet.

Nodig voor 3-4 personen:

- 4 kippendijen met

bot en vel

- 2 el olijfolie

- 3 el ahornsiroop

- 5 tenen knoflook

(fijngehakt)

- 1 tl gedroogde tijm

- rasp van 1 citroen

- sap van 1,5 limoen

- 1/2 tl zeezout

- 1/4 tl zwarte peper