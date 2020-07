Recept van de dag: Bavette met bessen

Nu roepen de kenners dat de flanksteak typische Amerikaans is. En de vinkenlap dan? Die is ook al zo oud als de weg naar Rome. In Nederland is de vinkenlap van melkvee meestal de doorregen runderlap. Maar komt die nu van een vleeskoe dan is het opeens de bavette. Snij de bavette altijd op de draad, zodat jij en je tafelgenoten de korte draden krijgen. Dan is die heel lekker. Insmeren met wat olie, misschien wat knoflook fijngewreven erop doen. Beetje zout, beetje peper en dan op de bbq, vijf minuten aan iedere kant. Bak je in de pan? Nog een klont boter erbij en ook vijf minuten aan iedere kant. Laat afgedekt rusten en maak de saus verder in de braadpan.

Voor de bbq: zet het sjalotje aan in wat boter. Giet er een glas rode wijn bij, laat even inkoken. Verse tijm erbij, een beetje bouillon, laat nog even doorkoken. En dan de blauwe bessen erbij. Die zijn nu heel goedkoop. Laat koken tot de bessen opengaan. Helemaal perfect is als je de saus nu nog even door een zeef haalt en op smaak brengt met zout peper. Een prachtige saus voor over het vlees.

Nodig voor twee tot drie personen:

• 1 bavette van 600 gr

• 1 teen knoflook

• 1 sjalot

• 1 eetl boter

• 1 glas rode wijn

• 1 dl runderbouillon

• 1 theel tijm

• 150 gr blauwe bessen