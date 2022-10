Smaaktest rozijnenbrood: zoete offers of droge bende?

In de supermarkten zie je altijd rozijnenbrood en krentenwegge liggen. Het verschil is simpel: de een bevat rozijnen, de ander alleen krenten.

De krentenwegge komt uit Twente en is van oudsher een geboortegebak. Feestbroden op zich zou men van de Germanen hebben overgenomen die met vruchten gevuld brood offerden om hun goden gunstig te stemmen. Zo’n brood stond toen (ook al) in het teken van de vruchtbaarheid.

Overigens noem ik alles krentenbrood, dat zit er nu eenmaal ingebakken, net als krentenbollen trouwens. Beide erg lekker met boter en kaas, maar ook met suiker en kaneel.

Gele kleur

We testen deze week het rozijnenbrood uit de supermarkt dat vaak een gele kleur heeft. Die is te danken aan de toegevoegde kurkuma (geelwortel). Bijkomend voordeel is de werking als antioxidant, waardoor het gebruikte vet niet ranzig wordt en het brood niet bruin kleurt door de rozijnen.

De fijnproevers hadden het zwaar omdat ze de sneetjes niet met boter mochten besmeren. Daardoor was het voor veel collega’s een droge bende. Maar dat is te verwachten bij voorgesneden rozijnenbrood.

Vooral het rozijnenbrood van Dirk/Dekamarkt en Aldi vond men droog. „Alleen te doen met heel veel boter.” Dirk gebruikt bovendien te weinig rozijnen. „Vooral een doffe broodsmaak.” Lidl leek te winnen, totdat we zagen dat het om rozijnen én krenten ging; puur rozijnenbrood hebben ze niet. Voor het betere rozijnenbrood moet je bij Jumbo, Plus, Albert Heijn en Vomar zijn.

De top 5:

1 „Lekker zacht, deze smaakt zoals het hoort”, klonk het bij het zoete rozijnenbrood van Jumbo. „Veel rozijnen en daardoor niet droog.”

€1,19 per stuk (5 sneetjes)

2 Het zoete brood van Plus deed het ook aardig. „Zacht, iets zoet en niet taai.” „De smaak is in orde, maar net te weinig rozijnen.”

€1,99 per 500 g

3 Op een derde plaats treffen we Albert Heijn aan. „Hé, ik proef vanille! Iets taai, maar ook weer een lekkere bite.” „Lekker fris, hoor.” Een paar collega’s vonden het rozijnenbrood „iets te zoet”.

€1,79 per 500 g

4 Hekkensluiter deze week is Vomar/Hoogvliet . „Gewoon prima, lekkere nasmaak.” „Deze kan er mee door, al is hij wel een beetje klef.”

€1,95 per 500 g