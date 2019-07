Recept van de dag: pastasalade met basilicum

“Dit recept komt voort uit inspiratie die ik altijd weer opdoe als ik in de zomer naar het buitenland op vakantie ga. Het is heel eenvoudig maar lekker fris. Lekker voor bij de barbecue voor als het zo heet is!

• 4 à 5 flinke el mayonaise

• 2 el witte wijn

• 1 tl limoensap

• schil van 1 limoen

• zout

• vers gemalen vierseizoenen peper

• snufje cayennepeper

• 100 g pasta (strikjes of i.d.)

• 1/2 komkommer (zonder schil en zaadlijsten verwijderd en in stukjes gesneden)

• 100 g druiven

• 1 appel (kanzi)

• enkele blaadjes basilicum, fijngeknipt

Bereiding

Rasp de limoen en pers deze daarna uit. Maak een dressing van mayonaise, witte wijn, limoensap, limoenrasp, vierseizoenen peper, cayennepeper en zout. Kook de pasta en spoel deze met koud water af en laat goed uitlekken. Meng de pasta met de dressing.

Schil de komkommer en halveer deze in de lengte en daarna nog een keer. Verwijder de zaadlijsten en dep de komkommer droog. Snijd de komkommer in stukjes. Halveer de druiven. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd deze in stukjes. Knip de basilicum in stukjes.

Meng de gesneden komkommer, de druiven en de appel door de pastasalade en strooi er vlak voor het serveren de basilicum overheen. Hartelijke groetjes uit een zonnig Uden, Selma Brouwers”