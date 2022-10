Alles over pompoensoorten: van flespompoen tot spaghettipompoen

Flespompoen ( butternut squash )

De flespompoen kom je van alle soorten misschien wel het meeste tegen in de supermarkt. De schil is crèmekleurig en vanbinnen is hij oranje van kleur. De smaak is licht nootachtig en het gewicht kan variëren van één tot twee kilo.

Zoals de naam al doet vermoeden is deze pompoen fles- of peervormig. Butternut squash is de Engelse naam van deze pompoensoort, goed om te weten als je met een Engels recept aan de slag gaat.

Je kunt een flespompoen vullen, maar het is ook lekker door een salade, in een salade of soep.

Hokkaido pompoen ( red kuri squash )

In het schap naast de flespompoen vind je vaak deze kleine, dieporanje gekleurde pompoen. Ook deze soort wordt veel gegeten. Hij is niet te groot en varieert in gewicht van een halve tot twee à drie kilo. Vanwege de zachte schil kun je deze ook met jasje eten. Koop dan wel het liefste een biologische variant.

Je kunt hiermee heerlijke soep maken of als hoofdingrediënt gebruiken in een cake. Verrassend lekker!

Spaghettipompoen ( spaghetti squash )

Dit is een soort die je in Nederland een stuk minder ziet. Het is een echte wintersoort en heeft een mooie gele kleur. Pas als je de vrucht opensnijdt begrijp je waar hij zijn naam aan te danken heeft. De structuur van het vruchtvlees is namelijk heel draderig en als je het lostrekt met een vork lijkt het net spaghetti. Deze pompoensoort wordt ook daadwerkelijk als alternatief van pasta gebruikt.

Kabocha pompoen

De kabocha is een van origine een Japanse pompoen. Hij heeft een matgroene kleur met lichte vlekken en strepen en is lekker zoet van smaak. Wat veel mensen aanspreekt is dat de pompoen na bereiding een kastanje-achtige smaak krijgt.

Deze pompoensoort wordt veel gebruikt in de Japanse keuken voor bijvoorbeeld oden (een soort soep op basis van bouillon gevuld met ei en zeewier) en tempura. Vanwege zijn zoete karakter past hij ook perfect in zoete baksels.

De reuzenpompoen

En hoe zit het dan met die grote, mooi oranje gekleurde pompoen? Wat misschien wel goed is om te weten: hoe kleiner de pompoen, hoe meer smaak. Een grote pompoen heeft dus veel minder smaak en kun je beter gebruiken ter decoratie.

Voor in de keuken raden we je eerder een kleine hokkaido of flespompoen te gebruiken.