Dagrecept: Hollandse hachee (met of zonder koek)

Voor die oer-Hollandse hachee heb je mooi doorregen vlees nodig, zoals riblappen of sukade (liefst van de slager). En hoewel de naam ’hachee’ is afgeleid van het Franse woord voor hakken, moet je het vlees zeker niet te klein snijden, anders krijg je meer saus!

Het zuurtje is nodig om het vlees lekker mals te krijgen. Dit recept is van Janneke Vreugdenhil uit De bijbel van de Nederlandse keuken (Carrera Culinair). Voeg vooral ontbijtkoek toe als je wilt, de stroop kun je ook vervangen door suiker. Meng in een schaal de bloem met een flinke snuf zout en peper, doe hier het vlees in, schud het te veel af.

Verhit de helft van de boter en olie in een braadpan en schroei de helft van het vlees dicht en bruin. Haal eruit, braad de rest aan en leg apart. Fruit de uien zo’n 10 minuten in het bakvet bruin. Doe het vlees weer in de pan, samen met de laurierblaadjes, kruidnagel, bouillon, azijn en stroop; breng aan de kook.

Dan het vuur helemaal omlaag, deksel erop, sudderplaatje eronder en 4 uurtjes stoven (sukade heeft langer nodig).Check tussendoor of het nog nat genoeg is, voeg anders water toe. Heerlijk met puree of rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g riblappen of sukade

(in flinke dobbelstenen, op

kamertemperatuur)

- 30 g boter, 2 el olie

- 4 uien (in halve ringen)

- 2 laurierblaadjes

- 4 kruidnagels

- 400 ml runderbouillon

- 2 el natuurazijn, witte

wijnazijn of sherryazijn

- 1 el appelstroop of suiker

- Optioneel:

een mespuntje karwijzaad