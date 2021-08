Worteltaart bakken? Zo wordt hij nóg lekkerder (en smeuïger)

Ken Hardy is razend druk geweest met bakken wanneer we hem via de beeldverbinding aantreffen; een tikkeltje rood aangelopen, maar vrolijk. „We zijn deze week wat onderbezet, maar mij hoor je niet klagen, er is tenminste werk!”

Sinds 2010 runt Hardy samen met zijn echtgenoot/zakenpartner Jur van Hoorn de American Baking Company in Den Haag en bakt typisch Amerikaanse lekkernijen. Denk aan red velvet, cheesecakes, cupcakes, apple pies en pecan pies, maar ook carrot cake: worteltaart.

Strikt genomen is de worteltaart geen Amerikaanse vinding. Men vermoedt dat-ie in de middeleeuwen in Europa is bedacht. Het kookboek L’art du cuisinier (1814) van Antoine Beauvilliers, de chef van koning Louis XVI, bevat een recept voor gâteau de carottes. In Zwitserland is de worteltaart ook populair, ze noemen het daar rueblitorte, minder vet dan de Amerikaanse carrot cake en met een dunnere glazuurlaag.

Toch zijn het de Amerikanen die de worteltaart groot hebben gemaakt. Naast de geraspte wortel bevat het beslag meestal koekkruiden, noten en eventueel fruit. Verder mag de dikke laag witte frosting (de glazuurlaag van roomkaas, boter en suiker en vanille) niet ontbreken, de taart bevat binnenin ook een of twee lagen hiervan. „Ik had in onze carrot cake het liefst twee lagen gestopt, maar dan wordt-ie te hoog. Nederlanders houden zo niet van gigantische punten en leven wat gezonder dan Amerikanen, haha.”

In de rij

„Het recept dat ik helaas niet in detail met je kan delen, is begonnen in mijn vroegere woonplaats San Antonio in Texas. Ik werkte in een restaurant met worteltaart op de kaart. De mensen stonden ervoor in de rij! De dame die ’m bedacht, heeft haar recept met me gedeeld.”

„Hier smaakt hij, en dat geldt eigenlijk voor al onze cakes en taarten, echter nog beter, te danken aan de biologische Nederlandse zuivel en eieren. Die zijn rijker en smaakvoller dan in Amerika. We gebruiken zoveel mogelijk biologische, lokale producten. Soms is dat een uitdaging. Zoals de walnoten waarvan we veel gebruiken, maar die bomen hebben relatief veel water nodig.”

Zonder al zijn kookgeheimen meteen prijs te geven, is één aspect voor Ken heilig. „De frosting moet van échte roomkaas zijn gemaakt. Er zijn mensen die glazuur op basis van boter maken, maar zo hoort het niet. Een snufje zout in dat glazuur van roomkaas doet trouwens wonderen. Misschien ten overvloede: laat de taart afkoelen voordat je ’m met glazuur insmeert.”

Ⓒ 123rf

Binnenin mag de taart absoluut niet droog zijn, hij moet eerder vochtig smaken. „Wat voor bakken in het algemeen geldt, gaat ook voor worteltaart op: weeg de ingrediënten precies af en laat ze op kamertemperatuur komen. Meng eerst alle droge ingrediënten, daarna de natte. Oh, en houd de volgorde van het recept aan als je de ingrediënten gaat mixen...”

Hoe dun moet je die wortels eigenlijk raspen? En hoe belangrijk zijn ze voor de totale smaakervaring? Ken: „Heel belangrijk! Wortels zijn zoet en niet alleen voor textuur. In onze cake gaan wel zes tot acht flinke wortels.”

„Oké, oké, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Die vrouw uit Texas van ons basisrecept – we hebben het verder aangepast – heeft een zoon met een voedselallergie en ze gooide daarom van alles in de sapcentrifuge. De overgebleven wortelpulp stopte ze in de worteltaart. dat geeft een heel andere textuur en smaak. Wij vriezen de wortelrasp eerst in, die wordt hierdoor zacht en er komt water vrij, waarvan we de helft gebruiken voor de cake, die binnenin lekker vochtig en plakkerig wordt.”

Ananas

Onderzoek leert verder dat bakmeesters soms fruit toevoegen, geldt dat ook voor Hardy? Met een stoute blik: „Klopt, wij gebruiken ananas om onze taart nóg vochtiger te maken. Er gaat trouwens ook een klein beetje sinaasappelpulp in... Hoeveel? Dat moet je zelf uittesten.”

Goed, nog een bakgeheim! „Wij gebruiken voornamelijk baking soda in plaats van bakpoeder. Daardoor wordt de cake veel luchtiger. Het gaat een gunstige reactie met de zure ananas aan. Probeer wat dingen uit, ga voor vers en biologisch. Maar geniet vooral van het resultaat!