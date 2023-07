Zo creëerden Hans en Jooh hun droomhuis: ’Een interieur is voor ons als een kunstwerk’

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het statige Haagse pand van Hans Pols en Jooh Huurman, vol eigen ontwerpen.

Jooh Huurman en Hans Pols: „Ons droomhuis.” Ⓒ Rene Bouwman