Na drie keer Peru is Kim Sterenborg er nog altijd niet op uitgekeken

Mooiste herinnering

„Ik ben drie keer in Peru geweest. De eerste keer kort, de tweede keer met vrienden om de highlights te bezoeken. Ik had toen het idee nog lang niet alles te hebben gezien, dus ik ben nog eens twee maanden gegaan. Het was fantastisch: hiken door de Colca Canyon, dieren spotten in de Amazone, lokale festivals, vliegen over de Nazcalijnen. Toen brak corona uit en ging Peru van de ene op de andere dag op slot. Ik strandde zo’n drie weken in de jungle voordat ik naar huis kon. Nu ’moet’ ik terug, want de route kon ik niet afmaken!”

Drama

„Die keer dat mijn reisgenoot in India een parasiet opliep en nauwelijks de wc meer afkwam. Of toen ik zelf in Ecuador ziek werd en er precies die dag de toiletten in het hostel niet meer wilden doorspoelen. Een Volkswagenbusje met een olielek. Een regenjas die totaal niet waterdicht bleek te zijn op een vierdaagse hike in de bergen. Een vulkaan beklimmen in Colombia en dat er dan noodweer uitbreekt.”

Ultieme gadget

„Een LifeStraw drinkbeker met een waterfilter. Zo kan ik in landen waar het kraanwater niet drinkbaar is, toch uit de kraan drinken. Je kunt er zelfs mee uit een rivier drinken. Dat scheelt een hoop plastic flessen! De beker is wel wat duur in aanschaf.”

Gek

„Ik dacht dat elk Zuid-Amerikaans land op dezelfde manier carnaval vierde. Fout! In Belize, op het eiland Ambergris Caye, trekken ze juist oude kleren aan. Carnaval vieren betekent er verf en eieren gooien. Op straat koop je waterflesjes gevuld met verf en dan ga je op pad. Eerst wat voorzichtig, maar uiteindelijk zit iedereen onder de verf. Met een beetje moeite is het goed uit te wassen, maar zie al die kleine stukjes eierschaal maar uit je haar te krijgen...”

Altijd mee

„Zeker in verre landen werkt mijn pinpas niet altijd, dan is het handig om een extra pinpas van een andere bank bij je te hebben. Soms wordt Maestro niet geaccepteerd en moet je per se Visa hebben.”

Voedsel

„Hormigas culonas in Colombia: gefrituurde of geroosterde mieren met een dikke kont. Alsof je knapperige aarde eet. Het meeste moeite had ik met gefrituurde cavia in Ecuador. Het is leuk om lokale delicatessen te proberen en dit smaakt niet vies, een beetje zoals kip. Maar het idee stond me tegen en het is een hoop werk (veel botjes) voor weinig vlees.”