Niet alleen het stinkdier, ook deze dieren stinken een uur in de wind!

Slecht dieet

Als een stinkdier zich bedreigd voelt, keert-ie zijn rug naar je toe, trekt-ie zijn staart op en spuit-ie een ranzige substantie over je heen. Een misselijkmakende geur die je niet zomaar afgewassen krijgt. Maar er is ook een gevleugelde variant. De hoatzin staat bekend als stinkvogel. Deze tropische vogel leeft in Zuid-Amerika, in de Amazone en de Orinoco-delta. Zijn dieet van bladeren is de boosdoener: in het voorste gedeelte van de darm vindt zogeheten bacteriële fermentatie plaats om dat plantaardige voedsel af te breken. In combinatie met de aromatische verbindingen in de bladeren zorgt dat voor een onaangename geur, te vergelijken met mest.

Rottend vlees

Nog een gevederd stinkdier: de Upupa epops. Deze zeldzame broedvogel die we ook in Nederland zouden kunnen vinden, staat ook wel bekend als schijthop, drekhaan, stronthaan en stinkhaan. Wanneer de vrouwtjes hun eieren uitbroeden, maakt ze een stinkende substantie aan voor over haar veren, om mogelijk gevaar voor haar kleintjes af te weren. De geur laat zich schijnbaar het beste omschrijven als dat van rottend vlees.

Van mij...!

De veelvraat dankt zijn geur niet aan het feit dat-ie veel eet, wat je wel zou denken. Het schattig lijkende beestje scheidt de geur via de anaalklieren af om zijn territorium af te bakenen. Ze gebruiken hun muskusachtige geur ook over hun voedselresten en begraven deze om later op te eten. De lucht zorgt ervoor dat ze het voer kunnen terugvinden, onaangetast door andere dieren die er uiteraard ver weg van blijven.

Krijsende duivel

Als cartoon draait de Tasmaanse duivel wat rond en ziet-ie er grappig uit, maar het is maar goed dat de televisie geen geurfunctie heeft. Dit wilde beest, inderdaad levend in het Australische Tasmanië, stinkt niet als er niets aan de hand is. Pas als er gevaar dreigt, beschermen ze zichzelf en hun omgeving. Overigens gebruikt hij niet alleen zijn geur als hij wordt bedreigd: hij krijst er ook nog eens bij.

Blijf uit m’n buurt

De uitdrukking ’Je stinkt als een bunzing’ komt ergens vandaan... Deze in Europa en Afrika levende marterachtige ziet er met zijn gestreepte vacht weliswaar mooi uit, maar als familie van de veelvraat én het stinkdier weet ook hij zijn anaalklieren te gebruiken. Hij gebruikt de smerige geur die daaruit komt, om zowel zijn territorium af te bakenen als aanvallers te bespuiten.