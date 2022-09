Je wilt eigenlijk niet uitchecken bij Poort Beach in Bloemendaal

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een verblijf van de week. Dit keer Poort Beach Boutique Apartments in Bloemendaal.

Wie het strand van Bloemendaal betreedt, heeft zich vast weleens afgevraagd hoe dat futuristische gebouw met opvallende architectuur dat zo statig over de zee uitkijkt, er vanbinnen uitziet. Wij kregen die mogelijkheid met een verblijf in Poort Beach Boutique Apartments.

’Verkocht!’ Bij binnenkomst in appartement nummer 6 van Poort Beach Boutique Apartments is het alsof we een bezichtiging hebben en we de koop zo snel mogelijk rond willen hebben.

Want verkocht zijn we wanneer we het met designspiegel aangeklede lichte gangetje doorlopen. Direct worden we naar het grote balkon getrokken: het uitzicht is als op een vakantiebestemming, met de zee en het levendige Bloemendaalse strand ervoor. Dankzij de grote raampartij is het alsof er in de ruime woonkamer een uitvergrote foto van een zomervakantie hangt.

De woonkamer zelf is ingericht volgens de laatste trends, zoals met het hippe webbing-kastje. Eén wand is nachtblauw geschilderd, met houten plankjes met keramiek erop. Die nachtblauwe kleur is doorgetrokken naar de keukenmuur die met roestbruin weer eens wat anders is dan het eeuwige hoogglanswit of matzwart. Matzwart is wel de ronde eettafel met bijpassende stoelen die op een licht kleed staan.

Uitproberen

Noch die bank, noch een hebberigmakende, lichte fauteuil wordt tijdens ons verblijf getest; uren blijven we op het balkon naar de zee turen. Wel wordt uiteraard het bed uitgeprobeerd; dat vinden we een verdieping hoger, te bereiken via een zwartgeschilderde trap. Ook hier trekt het uitzicht. De lichte gordijnen wapperen dankzij de zeewind, het geruis van de zee klinkt als rustgevende achtergrondmuziek. De hele verdieping geeft rust; in de badkamer vinden we namelijk niet alleen een stortdouche, maar ook een sauna en bubbelbad.

In een paar honderd meter staan we op het strand, met Republiek Bloemendaal als eerste strandtent. Al is het in het Poort Beach gevestigde restaurant Renato’s ook een aanrader. In 2013 namen Kim Lakho en Freek Schraa een onder Amsterdammers populair Italiaans restaurant over. Inclusief flinterdunne Roman-style pizza’s en ander lekkers, perfect passend bij een stranddag. Al kan zelf koken uiteraard ook; de keuken in het appartement heeft alles, inclusief oven/magnetron.

Na een dag op het strand is het heerlijk thuiskomen in het appartement. We schrikken zelfs van de schoonmaakploeg. We worden zo’n beetje met het zand nog tussen de tenen naar buiten geveegd, zo graag wilden we blijven.

In ’t kort

Interieur

Trendy met gebruik van natuurlijke materialen en lichte kleuren, huiselijk gevoel.

Locatie

Aan de rand van het Bloemendaalse strand.

Service

Persoonlijk, hartelijk, hulpvaardig en enthousiast.

Praktisch

Eigen (beperkte) parkeerplaats bij Poort Beach. Voor ontbijt dien je zelf te zorgen (of ga naar Renato’s of nuttig het aan het strand). Kamerprijzen vanaf 149 euro, poortbeach.com.