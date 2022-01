Zien: de Nissan Skyline van River (24) is de enige in zijn soort

Premium Financieel

Onrust bij vakbonden KLM: ’Staatsagent gaat op stoel directie zitten’

Bij de vakbonden bij KLM is onrust ontstaan nu staatsagent Jeroen Kremers in een rapportage aan het kabinet rept over een ’heroverweging van het verdienmodel’. Dit is ingeslagen als een bom. De ondernemingsraad van KLM stelt zaterdag dat interne onrust wel het ’laatste is wat we nodig hebben’.