Recept van de dag: belachelijk lekkere karbonades

Nodig:

•4 schouderkarbonades

•2 eetl hoisinsaus

•2 tl Chinees vijfkruidenpoeder

•3 eetl lichte sojasaus

•2 eetl droge sherry

•2 eetl suiker

Bereiding:

Maak een marinade van hoisinsaus, vijfkruidenpoeder, sojasaus, sherry (droog) en suiker. Goed mengen. Laat de karbonades er minstens twee uur inliggen, af en toe omdraaien.

Dan verwarm je de oven voor op 175° C. Zet een rooster in het midden. Zet er nog een rooster onder met een lekbak met een laagje water er in. Dan krijg je wat stoom en géén rommel want vet en marinade dat van de karbonade afdruipt, komt in het bakje terecht.

Rooster het vlees in een half uur, als het dik is veertig minuten, gaar. Wel af en toe omdraaien en met een keukenkwast het vlees telkens even insmeren met de marinade. De laatste tien minuten met rust laten, zodat de buitenkant mooi glimmend karamelliseert. Voor het serveren een klein beetje zout en nog wat verse peper er over.

Geef er ruim broccoli bij. En geroosterde paprika.