Kookboek test: smakelijke recepten voor als je stiekem een beetje lui bent

Dagrecept: Koninklijke sinaasappelmousse

Wat is het toch fijn dat we vandaag weer als vanouds Koningsdag kunnen vieren. Ik vermoed dat er na twee jaar heel wat zolderkasten zijn leeggeruimd voor de vrijmarkt! We geven deze feestdag een vleug Oranje met een koninklijk dessert: sinaasappelmandjes gevuld met sinaasappelmousse.