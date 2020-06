Duivels dilemma voor zebra’s

Omdat het in Afrika steeds heter wordt, zijn de gehoefde dieren gedwongen ’s nachts te grazen omdat het dan koeler is. Maar juist dan gaan leeuwen het liefst op jacht. Dus moeten zebra’s kiezen of ze de koningen van de jungle trotseren of toch in de hitte van de dag hun eten gaan zoeken.

„Met stijgende temperaturen wordt het tijdsvenster waarin herbivoren zowel de dieren die op hen jagen als de hitte kunnen ontwijken steeds kleiner’, vertelt Peter Veldhuis van het Centrum voor Milieuwetenschappen in de sleutelstad.

Camera’s

De ecoloog en zijn collega’s hingen camera’s op in 32 beschermde gebieden in Zuid-Afrika. In de helft van deze oorden leven leeuwen. Deze gegevens, verzameld tussen 2013 en 2017, geven de activiteiten van verschillende diersoorten overdag weer. De bezigheden van herbivoren werden daarna vergeleken tussen gebieden met en zonder leeuwen. Hieruit bleek dat zebra’s, gnoes en andere grazers in gebieden zonder leeuwen in koelere periodes naar eten zochten dan hun soortgenoten die leefden in gebieden mét de roofdieren.

Hekken

Normaal zouden de planteneters migreren naar koelere plekken maar dat lukt niet meer vanwege barrières zoals hekken. „De consequenties begrijpen we nog niet goed,” zegt mede-onderzoeker Joris Cromsigt „Zo worden bijvoorbeeld niet alle planteneters even hard getroffen. Sommige soorten, zoals de gemsbok, zouden de hitte kunnen verdragen en zo leeuwen ontwijken, maar voor andere soorten zoals zebra’s kan de hogere temperatuur grote gevolgen hebben.”