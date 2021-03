Seagate Xbox Series X Expansion Card review

Seagate heeft een oplossing voor dit probleem, maar wel een die je flink in de buidel laat tasten.

Wat is het?

De nieuwe generatie spelcomputers van Microsoft hebben een vast geheugen ingebouwd van, bij de Xbox Series X 1 Terabyte, en bij de Xbox Series S 500 Gigabyte. De twee spelcomputers zijn ongelooflijk krachtig en bieden ontwikkelaars de mogelijkheid nog mooiere avonturen naar onze kamers te brengen dan voorheen om ons nog intenser te laten genieten van een game. Er is alleen één minpunt: zoals een vel papier dat sneller vol raakt naarmate je er meer op tekent of schrijft, zo snel raakt het geheugen van je spelcomputer vol met de komst van deze prachtige nieuwe spellen.

Als dat gebeurt moet je eraan geloven en de keuze maken om één of meerdere titels te wissen. Een andere optie is om het geheugen van je spelcomputer uit te breiden met een geheugenmodule. Daar speelt Seagate nu op in met de Xbox Series X Expansion Card die voor 249,99 euro in een klap 1 Terabyte aan extra geheugen toevoegt.

Is het wat?

Hoewel de prijs van 250 euro flink is voor ‘slechts’ 1 Terabyte aan extra geheugen, krijg je er behoorlijk wat ander dingen voor terug. De geheugenmodule van Seagate is bijvoorbeeld niet een log ding dat naast of op je spelcomputer ligt en met een USB-kabel aangesloten moet worden, maar een mooi klein apparaatje dat op een speciale aansluiting achter in de Xbox Series X of S gestoken wordt. De uitbreidingskaart steekt vervolgens ongeveer twee tot drie centimeter uit de console en komt daarmee niet in het zicht. Geen rommelige kabels en geen storende extra apparaten op de tafel, het bureau of in de kast dus.

Bovendien maakt de Seagate Storage Expansion Card het mogelijk om van een voordeel van de Xbox Series X en S te blijven genieten. De razendsnelle laadtijden van de console blijven namelijk ook van kracht als je spellen op het extra geheugen zet en het verplaatsen van spellen naar de geheugenkaart werkt sneller dan Usain Bolt op de 200 meter. Bij andere externe schijven merk je al snel dat laadtijden in spellen je weer een tijdje duimen laten draaien voor je verder kunt, maar bij de Seagate uitbreiding blijft het wachten verleden tijd. Bovendien kun je de uitbreiding makkelijk meenemen naar een vriend of vriendin om daar met je eigen profiel en je eigen spellen aan de slag te kunnen, zonder dat je erover na hoeft te denken.

Toch kent de Seagate uitbreidingskaart voor de Xbox Series X en S een nadeel, waar Seagate niet eens zelf iets aan kan doen. De Xbox Series X en S zijn namelijk voorzien van slechts één aansluitpunt voor een Expansion Card en als iemand daar al een kaart in heeft zitten kan die van jou er niet meer bij. Bovendien raakt ook het geheugen van de kaart een keer vol en dan zit er niets anders op dan een ‘normale’ uitbreiding voor het geheugen te kopen of om toch wat spellen te gaan wissen.

Plus- en minpunten

+ Ontzettend kleine uitbreidingskaart

+ Nieuwe Xbox Series X- functies blijven behouden

+ Verplaatsen van spellen in een recordtempo

- Flink prijzig

- Slechts in één variant beschikbaar

Conclusie

Hoewel de Seagate Storage Expansion Card een mooi klein apparaat is dat gebruik maakt van de voordelen van de Xbox Series X en S, is hij flink prijzig. Vooral het feit dat er ‘maar’ 1 TB beschikbaar is zal sommige mensen tegen de borst stoten, maar daar komt ongetwijfeld in de toekomst een oplossing voor. Voor nu tel je misschien de hoofdprijs neer voor die ene Terabyte, maar dan heb je wel een Speedy Gonzales van een extra harde schijf in huis.