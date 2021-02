Dit mag nooit meer weg: gewraakt én geliefd schilderij

Begin jaren ’70 kreeg Wilma Brouwer van een tante een paar schilderijen, waaronder dit exemplaar. Niet helemaal haar smaak, ook vanwege de grote vergulde lijst die er toen om zat.

„Mijn moeder echter was er weg van en dus ging het naar mijn ouderlijk huis waar het een mooie plek kreeg naast de open haard. Voorwaarde was wel dat als het schilderij niet meer zou bevallen of in geval van overlijden, het terug zou gaan naar mij.”

De moeder van Wilma overleed begin jaren tachtig. Haar vader kreeg een vriendin die kort daarna bij hem introk en van alles in het huis veranderde. Ook werden er zomaar zaken weggegeven, voor Wilma het moment om naar haar schilderij te vragen.

Teleurstelling

„De vriendin vond het echter ook mooi en het moest daar blijven hangen. Want het stond zo goed bij haar antieke theekastje met bijbehorend servies. De teleurstelling was groot. Maar dat duurde niet lang. Op een gegeven moment kwam mijn vader langs met vriendin en onder zijn arm het gewraakte schilderij.”

Ze wilden het niet meer hebben. Wat was er gebeurd: het schilderij was naar beneden gekomen, precies op het antieke theeservies. Daar was nu dus niet veel meer van over. Leedvermaak is niet netjes, maar Wilma en haar man hadden toch moeite niet te lachen.

„Nu hangt het al weer jaren in de hal en zorgt nog regelmatig voor hilariteit in de familie. Gerechtigheid bestaat dus toch!”

