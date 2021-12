Dit is ’s werelds beste strandbestemming (en hij is dichterbij dan je denkt!)

De Algarve, Portugals zuidelijkste regio, is uitgeroepen tot World’s Leading Beach Destination tijdens de World Travel Awards, de Oscars van de reisbranche. Met 200 meter kustlijn en 300 zonnige dagen per jaar werd de streek eerder dit jaar al voor de achtste keer bekroond tot de beste strandbestemming van Europa en nu dus ook van de wereld.

Concurrenten

De World Travel Awards werden dit jaar voor de 28ste keer uitgereikt. Het is een publieksprijs: iedereen kan stemmen op hun favoriete vakantiebestemmingen, accommodaties, attracties en reismaatschappijen. Andere stranden die dit jaar in aanmerking kwamen voor de titel waren Tulum en de Riviera Maya in Mexico, Maui in Hawaii, de Plettenbergbaai in Zuid-Afrika, Thailand, Filipijnen en Zanzibar in Tanzania.

Dat de Algarve prachtig is, mocht VRIJ vorig jaar al zelf ontdekken. Het verslag is hier te lezen:

En om te bewijzen dat de titel niet zomaar ontvangen is: droom gerust even weg bij deze mooie plaatjes van de bewuste strandbestemming!