Win: maak kans op toegangskaarten voor jouw favoriete dagattractie

Het Amsterdamse techbedrijf Tiqets lanceert in samenwerking met achttien musea en attracties de Awakening Weeks. Je kunt je dan aanmelden voor een gratis virtuele Engelstalige rondleiding door onder andere de Johan Cruijff Arena, Body Worlds, Royal Delft, het kunstmuseum Moco en de stripclub Tour de BonTon. Kijk hier voor een overzicht van alle virtuele rondleidingen.

Ter gelegenheid van de Awakening Weeks mogen wij 8 x 2 toegangskaarten weggeven voor álle ruim 200 Nederlandse dagattracties die bij Tiqets zijn aangesloten. Ga je over de kop in de Python in de Efteling? Of vergaap je je liever in het Rijksmuseum aan ’s werelds grootste Rembrandt-collectie? Misschien stap je liever in Den Haag op een tweewieler voor een leuke fietstour.

Wat je voorkeur ook is, bij Tiqets vind je altijd een attractie die bij je past.

Kans maken?

Wil jij gratis naar jouw favoriete dagattractie? Vul dan via deze link het formulier in

De winnaars worden 23 september geselecteerd en ontvangen daarna persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Over Tiqets

Tiqets is een initiatief van vier Nederlandse ondernemers en heeft als doelstelling om cultuur toegankelijker te maken voor consumenten. Het bedrijf is actief in veertien landen en heeft behalve in Amsterdam ook vestigingen in onder andere Parijs, Rome, Bangkok en Philadelphia.