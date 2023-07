Met handen en voeten communiceren in het buitenland: zo veel Nederlanders doen het

Voor een derde van de Nederlanders is de taal van een vakantieland van invloed op het uitkiezen van de bestemming. Dat blijkt althans uit een onderzoek van van taleninstituut Regina Coeli (ook wel bekend als De nonnen van Vught) onder 1021 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Gebarentaal

Bijna 40% van de Nederlanders geeft de voorkeur aan toeristische gebieden waar Engels goed begrepen en gesproken wordt. Ondanks dat ruim drie op de vier Nederlanders denkt Engels goed tot zeer goed te spreken, wordt er regelmatig teruggegrepen naar hun moedertaal wanneer ze woorden niet weten (35%) en ongeveer net zo vaak wordt er met handen en voeten gecommuniceerd (31%).

Regina Coeli wil met het onderzoek vooral meer te weten komen over de rol van taal op vakantie en de betrokkenheid van Nederlandse vakantiegangers bij de cultuur van de bestemming. 44% van de ondervraagden zegt zich meer verbonden te voelen met de lokale cultuur als ze de taal (een beetje) spreken. Dat kan verklaren waarom een meerderheid (53%) van de respondenten een aantal basiswoorden of zinnen in de taal van bestemming leert voor de vakantie”, zegt Huub Dekkers, de directeur van het taleninstituut.

Zelfverzekerd

Een meerderheid van de Nederlanders (72%) geeft aan de Engelse taal goed of zeer goed te beheersen. Ongeveer een kwart van de Nederlanders (24%) kan gesprekken in het Engels volgen en eenvoudige zinnen formuleren. Een kleine groep (4%) zegt de Engelse taal helemaal niet te beheersen.

Hoe zit dat met andere talen? Waar Duits nog goed of zeer goed wordt gesproken door 37% van de Nederlanders is dat bij Frans, de nummer drie, nog maar 9%. Opvallend: Over het algemeen denken mannen (30%) vaker dat ze zich goed kunnen redden in een andere taal dan vrouwen (18%).