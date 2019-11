Kim heeft minivarken (95 kilo!) als huisdier

Kim: „We zeggen elk jaar dat we hopen dat hij stopt met groeien, maar dat is nog niet aan de orde.” Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - „That made my day.” De grijns waarmee een Engelstalige vrouw deze uitspraak in Tilburg vergezelt spreekt boekdelen. De reden is van minder voor de hand liggende aard. Zojuist kwam zij met haar hond Kim Pattiruhu met haar huisdier Francis Bacon tegen in de Capucijnenstraat. Minivarken Francis Bacon welteverstaan.