Slechte slaper? Tips voor een goede nachtrust in het vliegtuig

Stoel

Goed slapen in een vliegtuig lijkt misschien onmogelijk, maar met een beetje voorbereiding kunnen ook de slechte slapers in het vliegtuig hun rust pakken. De belangrijkste tip: kies de juiste stoel.

Bij het uitkiezen van de stoel is het belangrijk om te weten dat niet elke plek in het vliegtuig ideaal is voor een goede nachtrust. Wie zo veel mogelijk slaap wil pakken, doet er goed aan om een stoel bij het raam uit te kiezen. De wanden van het vliegtuig zijn namelijk fijn om tegenaan te leunen. Bovendien heb je op deze plek geen last van andere passagiers die je storen omdat ze even naar het toilet moeten of even de benen willen strekken.

Ben jij juist die persoon die vaak naar het toilet moet of regelmatig de benen wil strekken, dan kan je uiteraard beter een plek aan het gangpad nemen omdat je de persoon naast je (die wil slapen) dan niet hoeft lastig te vallen.

Voor wie het zich kan veroorloven: ga niet voor een stoel voorin in de economy class. Luchtvaartmaatschappijen hebben namelijk de neiging om gezinnen (vooral die met baby's) in dit deel van het vliegtuig te boeken, dus het is niet onwaarschijnlijk dat je hier gewekt wordt door een kind dat veel lawaai maakt.

Ben je een slechte slaper én een koukleum? Een plek bij de uitgang is meestal iets kouder.

Slaappakket

Pak je handbagage slim in: neem iets van thuis mee met een bekende geur waarvan je tot rust komt. Dit kan je helpen om makkelijker in slaap te vallen.

Veel mensen denken dat het helpt om de hele nacht via een koptelefoon (met noise cancelling) naar favoriete muziek te luisteren om beter te slapen, maar volgens Robert Oexman van het Amerikaanse Sleep to Live Instituut dat slaapproblemen aanpakt, is het beter om dat niet niet te doen. „De verandering in geluidsniveaus kan de slaap onderbreken”, zegt hij tegen reiswebsite Travel + Leisure.

Een afspeellijst van 90 minuten met witte ruis, of zelfs alleen maar oordopjes, zou volgens Oexman voldoende ruisonderdrukking moeten bieden om reizigers te helpen in slaap te blijven tijdens hun vlucht.

Oexman raadt ook aan om een oogmasker mee te nemen voor het geval de lichten tijdens een vlucht plots aan gaan.

Geen alcohol

Hoewel alcohol reizigers kan helpen te ontspannen en sneller in slaap te vallen, beperkt het vaak de kwaliteit van de slaap later op de nacht, zegt de expert. Alcohol kan volgens Oexman de hersenfuncties aantasten en de REM-slaap blokkeren, wat betekent dat de slaap die door alcohol gevoede passagiers krijgen, er niet voor zorgt dat je echt uitgerust wakker wordt.