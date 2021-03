Culinaire afhaalwandeling: 5 x smakelijke hoogstandjes in Deventer

Halte 1: Hotel Gaia, landgoed Nieuw Rande

Ⓒ Karlijn Tiebot

Onze toer begint bij Hotel Gaia, buiten de denkbeeldige stadsmuren van de voormalige vestingstad (toen die functie in 1874 verdween, werden ook de muren en poorten neergehaald). Het voormalige landhuis staat op het idyllische landgoed Nieuw Rande, midden in de natuur, vlakbij de uiterwaarden van de IJssel en op drie kilometer afstand van het centrum. Met de auto parkeer je makkelijk voor de deur, maar fietsen of wandelen vanuit de binnenstad is ook een prima optie.

In een bijgebouw van het hotel schuilt de Boskiosk. Hier bestel je in de ochtend een heerlijke koffie of thee met een gebakje waar het water je van in de mond loopt. De combinatie van verse appeltaart met slagroom, kokos-chocoladetaart en karamel cheesecake verdween moeiteloos in mijn maag. Ook vind je bij Hotel Gaia een uitgebreide vega-kaart met afhaalmaaltijden zoals Libanese wrap, pompoensoep, jackfruit curry en sate gaia.

hotelgaia.nl

Halte 2: Parkcafé Mees, Vogeleiland

Halte 2: het paviljoen op het Vogeleiland. Ⓒ Karlijn Tiebot

Direct naast het station van Deventer, in het midden van de Buitengracht, huist Parkcafé Mees. Het verhoogde en ronde paviljoen biedt uitzicht op het water, het park en het hagelnieuwe terras.

Ondernemers Wilmar Vlaskamp en Rogier Zuiderveld kochten het parkcafé vlak voor de tweede lockdown. „We waren twee maanden bezig toen we weer met vakantie konden”, vertelt Wilmar kalmpjes. „We wisten natuurlijk dat we een risico namen. Door de lockdown hebben we gelukkig alle tijd gehad om te verbouwen. Ondertussen is er aardig wat aanloop voor koffie en thee, dus we draaien gelukkig toch wat omzet. We blijven positief, maar voor ondernemers die in een andere situatie zitten, is het zwaar.”

Ⓒ Karlijn Tiebot

Bij Mees dus weinig stress deze ochtend. Wel spotten we een pauw die een vrouwtje probeert te imponeren. Vreemde beesten eigenlijk, als je er lang naar kijkt.

meesdeventer.nl

Halte 3: Roemar Coffee & Tea, Walstraat

Koffie en thee bij halte 3. Ⓒ Karlijn Tiebot

Vanaf het Vogeleiland lopen we binnen luttele minuten de binnenstad in die bijzonder goed behouden is gebleven. Deventer is een van de oudste steden in Nederland, de geschiedenis gaat terug tot de Romeinse tijd. Vanaf de 8e eeuw werd het huidige Deventer continu bewoond en in de 11e en 12e eeuw ontplooide de stad zich als een belangrijke handelsplek, te danken aan de gunstige ligging aan de IJssel.

Die rijke geschiedenis voel en proef je. Zo is de Proostdij in de Sandrasteeg het oudste stenen huis van Nederland dat nog steeds in gebruik is. Het stamt uit 1130. Ook in de gezellige Walstraat, een zijstraat van het monumentale en centrale stadsplein de Brink, voel je de authentieke sfeer.

Is op het plein de gezellige zaterdagmarkt uitgestald die qua drukte nauwelijks onderdoet voor een gemiddelde zaterdag in het ’oude normaal’, in de Walstraat vind je een aaneenschakeling van culinaire winkels. We spotten een Dille en kamille, De Blauwe Kamer (ambachtelijke koffie en thee) en de Oude Mosterdfabriek. Onze keuze valt op Roemar Coffee & Tea. De koffieproeverijen die hier normaal worden gehouden, staan even op pauze, maar afhalen kan wel, net als verse koffiebonen kopen voor thuis.

roemarkoffiebranderij.nl

Halte 4: Vrienden van Vroeger, Grote Kerkhof

Deventer koektaart proeven. Ⓒ Karlijn Tiebot

Na een wandeling door de straten, een aaneenschakeling van oude gevels en unieke interieurs (niets zo leuk als naar binnen gluren), komen we uit op het Grote Kerkhof naast de Lebuinuskerk en het Stadhuis van Deventer. De kerk torent boven de stad uit.

Bij café Vrienden van Vroeger proeven we voor de deur van een lokaal recept: Deventer koek, maar dan in taartvorm en afgetopt met het silhouet van de naastgelegen kerk in cacaopoeder. In de geschiedenisboeken wordt Deventer koek voor het eerst in 1417 genoemd, waarna het tot een fenomeen uitgroeide. Het gaf Deventer zelfs de bijnaam Koekstad. Hoe het smaakt? Als ontbijtkoek, maar veel lekkerder.

vriendenvanvroeger.nl

Eindhalte: Sync Ok, Broederenstraat

Broodje geroosterde pompoen. Ⓒ Karlijn Tiebot

Hoewel je in de binnenstad van Deventer eindeloos van het betere bak- en kookwerk kunt proeven, eindigt onze culinaire route vanwege een beperkte maaginhoud bij Sync Ok in de Broederenstraat.

De naam van deze lunchroom is een knipoog naar het militaire verleden van oprichtster Lieke. ’Als je via meerdere radio’s met elkaar wilt communiceren. moeten de radio’s synchroniseren. Dan zitten ze tegelijk op dezelfde frequentie. Als dit is gelukt, verschijnt de boodschap: SYNC OK’, valt er te lezen.

Smartphones en laptops zijn dan ook niet welkom; de focus ligt volledig op het contact met elkaar en de seizoensgebonden hoogstandjes. Denk aan een broodje geroosterde pompoen, no tuna sandwich en quiche. Vandaag eten we onze broodjes in het raamkozijn van een gesloten winkel aan de Brink. De zon warmt ons op, het broodje smaakt verrukkelijk en meermaals krijgen we een ’Lekker weertje, niet?’, ’Smaakt het?’ of een stille glimlach cadeau. Heel even lijkt het alsof er niets aan de hand is.

sync-ok.nl