Column: Het is een komen en gaan van Marktplaatsklanten

Ik struin, koop en verkoop. Een nieuw schaaltje of krukje erin, bekent iets ouds eruit. Dit omdat het anders thuis dichtslibt én omdat ik voorstander ben van de tweede of zelfs derde ronde.

Hoewel het fenomeen ontspullen aan mij dus niet is besteed, zie ik om me heen wel veel opruimwoede. Beslist geen toeval, weten gedragsdeskundigen. In tijden van crisis zoeken we naar houvast en grip op ons leven. Daar zou het huis opruimen bij helpen.

Tegen vrienden die de smaak te pakken hebben, roep ik dat ze hun spullen vooral niet moeten weggooien. En dat zal ik weten. Ik hoor de ene klaagzang na de andere. Vooral over potentiële Marktplaatskopers die keer op keer afzeggen, aan de deur een euro afdingen omdat de kleur tegenvalt of na een gesloten deal niets meer van zich laten horen.

Bij mij thuis is het een komen en gaan van Marktplaatsklanten en er is nooit gedoe.

Alhoewel, daar denkt Daan uit Bussum vast anders over nadat ze pas met lege handen bij mij wegging. Maar wat kon ik eraan doen dat mijn vriend de doos met haar vaas die keurig naast de deur klaarstond, diezelfde ochtend bij het vuil had gezet?

Dan had ik nog een gevalletje Marktplaats-oplichting, maar dat is inmiddels verjaard. Dit vinden mijn vrienden overigens niet; bij menige borrel wordt het verhaal in geuren en kleuren verteld.

Dat mijn stommiteit inmiddels een eigen, smeuïg leven is gaan leiden, mag de pret niet drukken. Dat ik er dan oplichtingscijfers bij haal om aan te tonen dat ik niet de enige sufferd ben, evenmin. En dat mijn Groningse oplichter een professional was die zelfs de krantenkolommen haalde, wil ook niemand horen.

Daar is het verhaal inmiddels te mooi voor.

