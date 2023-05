Een beeldje als aandenken voor jarenlange trouwe dienst

De vader van Marja Doppenberg-Pos was grondwerker bij Ballast Nedam. Maar zijn hart lag bij de plaatselijke IJsclub Nederhorst den Berg waar hij lid van het bestuur was. Dat betekende handen uit de mouwen: elke winteravond de baan vegen en scheuren met warm water vullen.

„In september was er een ledenvergadering en alle leden kregen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. We spreken over de jaren 60, computers en printers waren er nog niet. Die uitnodigingen, een paar honderd, moesten daarom met de hand worden geschreven. Mijn vader had maar enkele jaren lagere school gehad en kon wel lezen maar bijna niet schrijven.”

„Mijn moeder nam die taak op zich. Wij als kinderen moesten na het eten de keuken opruimen zodat zij daar tijd voor had. Vervolgens moesten wij de kaartjes rondbrengen, postzegels waren veel te duur. Ook de lidmaatschapskaarten werden in het najaar met de hand geschreven en door mijn vader rondgebracht; hij inde dan meteen het geld voor het nieuwe winterseizoen.”

In de bar strenge winter van 1962/63 verkocht vader Pos in het weekeinde toegangskaartjes bij de ingang van de ijsbaan. „Hij had een houten hokje zodat hij enigszins uit de wind kon staan. Na tientallen jaren trouwe dienst werd mijn vader tot erelid benoemd en kreeg hij dit schaatsje. Voor mij staat het symbool voor de inzet van mijn beide ouders voor de ijsclub.”

