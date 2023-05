Zo haal je het beste klitten uit een kattenvacht

Katten zijn hinderlaag-roofdieren. Ze kunnen geruisloos sluipen, in hun omgeving opgaan en ineens hun prooi bespringen en vangen. Dat is tenminste hun instinct en hiervoor zijn ze door Moeder Natuur perfect gebouwd.

Niet elke verwende huiskat heeft dit jachtinstinct meer, maar katten hebben wel de behoefte om ninja-achtige jagers te zijn. Heel belangrijk is dat je prooi je kunt ruiken, daarom is goede vachthygiëne bijna een primaire levensbehoefte. Katten hebben hiertoe een prachtig instrument: hun tong met de papillen erop. Dit zijn harde stekeltjes waarmee ze vuil en dode haren uit hun vacht kunnen likken.

Als een kat zijn vacht niet wast, dan zullen de dode haren en het vuil aan de levende haren gaan vastzitten en ontstaan er klitten. Er zullen steeds meer levende haren aan de klit vast komen te zitten waardoor ook pijn kan ontstaan.

Als een klit zich eenmaal heeft gevormd, kan een kat deze niet meer met z’n tong wegwassen. Een vieze vacht of klitten geven een kat stress. Gelukkig kun je als baasje jouw kat helpen, maar het is net zo belangrijk om de oorzaak te vinden als jouw kat zich niet meer goed wast.

Dit kan bijvoorbeeld komen vanwege een zweer op de tong of een gebitsontsteking. Maar ook als een kat ouder wordt, kan hij door artrose soms niet meer bij de vacht rond de staart komen en ontstaan er klitten. Vaak zijn klitten in de vacht van je kat een teken dat er méér mis is en is het een goede reden om je kat goed in de gaten te houden of door je dierenarts te laten nakijken.

Een uitzondering zijn halflangharige en langharige katten. Bij deze soorten klit de vacht veel gemakkelijker en ze zullen dan ook regelmatig moeten worden geborsteld.

Hoe haal je het beste klitten weg? Als ze klein zijn, kun je ze soms splijten en heel voorzichtig losmaken, maar bij grotere klitten werkt dit niet en zal het pijn doen als je eraan trekt. De veiligste manier is met een kleine tondeuse. Hiermee kun je op de huid de klit voorzichtig losscheren. Pas op als je klitten met een schaar wilt wegknippen! Een kattenhuid is erg dun en heel flexibel; voordat je het weet, knip je in de huid en moet het worden gehecht.

Voorkomen is natuurlijk het beste. Dat kun je doen door je beestje regelmatig te kammen en zo de dode haren te verwijderen. Dat zal je kat zeker waarderen.

Volg Piet op Instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl