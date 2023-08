Lekker laten hangen: waarom je nooit je buik zou moeten inhouden

Een leuk vakantiekiekje laten maken in badkleding bij het zwembad of aan het strand: dan ben je misschien geneigd om voor de foto de buik in te houden, maar dat is onverstandig.

Incontinentie

Afgezien van het feit dat je je voor je buik(je) beslist niet hoeft te schamen, is het voor je gezondheid niet raadzaam om de buik in te houden.

De Amerikaanse arts Robert Glatter legt aan New York Post uit dat het voor een inefficiënte ademhaling en een verzwakte bekkenbodem kan zorgen. Dat laatste zou zelfs kunnen leiden tot incontinentie. „Hoewel het misschien heel verleidelijk is om je buik naar binnen te zuigen, kan dat zo veel effect hebben op het middenrif, dat het vermogen om efficiënt te ademen wordt beperkt. Door onregelmatige ademhalingspatronen kun je duizelig of vermoeid raken”, stelt Glatter.

Yoga-expert Erike Weiss stelt daarnaast dat je je buik beter niet kunt inhouden omdat het niet goed is voor je houding. Ernstige rug-, schouder- en nekpijn zouden daar zelfs het gevolg van kunnen zijn. Weiss: „Op de lange termijn kan het zelfs de kromming van je wervelkolom veranderen omdat je buikspieren korter worden door de verhoogde inspanning.”