Lezersaanbieding: wijncruise over Middellandse Zee

Uw smaakpapillen worden verwend met wijnproeverijen. Gerenommeerde sommeliers delen met u de kunst van het genieten en tijdens een speciaal wijndiner schuift de wijnmaker aan bij uw gezelschap. Daar waar mogelijk bezoekt u aan land een aantal wijngaarden.

Programma

Dag 1 zaterdag: 20 oktober

Met KLM vliegt u rechtstreeks naar Barcelona waar u in de middag aan boord gaat van de Seadream I. Barcelona is een bruisende stad met vele bekende bezienswaardigheden zoals de Sagrada Familia. In de avond zet het schip koers richting Mallorca.

Dag 2: zondag 21 oktober

Palma de Mallorca is de hoofdstad van het eiland Mallorca en tevens van de eilandengroep de Balearen. Deze populaire badplaats op dit eiland heeft een prachtige kathedraal ‘La Seu’ uit de 13e eeuw, een grote jachthaven, een kasteel en een gezellig plein met de naam Plaza Mayor.

Dag 3 & 4: maandag 22 & dinsdag 23 oktober

Ibiza is de volgende bestemming op de route. Ibizia mag dan geen grote naam hebben als wijnproducent, toch zijn de wijnen van Ibiza meer dan goed. Op het eiland zijn een aantal bodega’s te vinden. U bezoekt de grootste bodega van het eiland, Can Rich. Deze bodega levert niet alleen wijnen maar ook likeur en een eigen olijfolie.

Dag 5: woensdag 24 oktober

Vanwege de strategische locatie in het zuidoosten van Spanje is de stad Cartagena een smeltkroes van culturen. Vanwege de centrale ligging van de jachthaven loopt u zo het centrum in. Per segway of begeleide wandelexcursie kunt u deze veelzijdige stad bewonderen.

Dag 6: donderdag 25 oktober

De jachthaven van Puerto Banus ligt net ten westen van Marbella. Het heerlijke klimaat en de prachtige opzet maken deze jachthaven populair bij de internationale jetset.

Dag 7: vrijdag 26 oktober

Gibraltar is een Britse enclave waar u zich in Engeland waant. De eerste indruk vanaf zee op de rotsachtige kustlijn is indrukwekkend.

Dag 8: zaterdag 27 oktober

Malaga is de laatste plaats op deze cruisereis. Hier eindigt de ontdekkingstocht over het water. U wordt naar de luchthaven gebracht voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Reisdatum

20 – 27 oktober

Reissom

vanaf €4395,- P.P.

Inbegrepen

• vlucht per KLM Amsterdam – Barcelona, Malaga-Amsterdam

• luchthavenbelastingen ca. € 35,- ,

• ruimbagage

• 8-daagse cruise aan boord van de SeaDream I

Niet inbegrepen

• toeslag hut voor alleengebruik

• fooien

• bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per reservering

• administratiekosten € 25,- per reservering

• excursies aan land

Ontvang €150,- p.p. korting als u boekt vóór 18 juni 2018.