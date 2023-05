Premium Het beste van De Telegraaf

Rellen van nu ’klein bier’ vergeleken met Nika-oproer van 532 Byzantijnse hooligans bij grootste supportersbloedbad ooit

Paardenraces in de oudheid. Negentiende eeuws schilderij door Alexander von Wagner. Ⓒ Manchester Art Gallery

Supportersrellen zoals die van vorige week tijdens AZ-West Ham komen geregeld voor. Rivaliserende ’fans’ gaan met elkaar op de vuist, laten sporen van vernielingen achter of leggen met aanstekers of rookbommen de wedstrijd stil. Toch is dat maar een kleinigheid vergeleken met het zogenaamde Nika-oproer dat in 532 plaatsvond in Constantinopel.