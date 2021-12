Schoonmaaktips van Zamarra Kok: eerste hulp bij kerstvlekken

Als u een eikenhouten vloer hebt, kijk dan even goed naar het materiaal waarvan uw kerstboomstandaard of -pot is gemaakt. Metaal kan zwarte vlekken in eiken veroorzaken vanwege de reactie met het looizuur in het hout. Mocht u al vlekken zien, dan kunt u deze behandelen met ontweringswater, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

Kaarsvet

Tijdens de feestdagen steken we massaal de kaarsjes aan in huis. Heel gezellig, maar ook een bron van vervelende vetvlekken. Is er wat kaarsvet op een onbehandelde of geoliede houten tafel gelekt? Maak een mengsel van water en azijn (geen pure azijn gebruiken) en ga met een doekje over gemorste vetvlekken. Goed deppen. Indien nodig een aantal keer herhalen. Mocht dat niet voldoende resultaat geven, haal dan Rubio Monocoat Grease Remover.

Bekijk ook: Zo krijg je een klomp kaarsvet uit waxinelichthouders

Spuitsneeuw

Bij gebrek aan echte sneeuw kiezen veel mensen voor decoratieve spuitsneeuw op de ramen. Als u eerst een zeer dun laagje vaseline aanbrengt, is de spuitsneeuw naderhand zo van het raam te vegen. Sneeuw die rechtstreeks is aangebracht, kunt u verwijderen door deze met glasreiniger in te spuiten en dit 5 minuten te laten inwerken. Daarna kunt u met een ijskrabber de sneeuw verwijderen en het raam met een schone microvezeldoek schoonvegen.

Suikerlak

Nog snel even de nagels lakken voordat de visite komt? U zult zien dat u dan geheid morst. Ongelukjes kunt u opvangen door een beetje suiker in de buurt te houden. Als u een druppel nagellak morst, strooit u er snel wat suiker overheen en wrijft die in de nagellak. De lak hecht aan de suiker en vormt een bolletje waardoor er niets op de tafel achterblijft.