Recept van de dag: te lekkere walnotentaart

Nodig:

•175 gr boter

•175 gr rietsuiker

•3 grote eieren

•175 zelfrijzend bakmeel

•1 theel bakpoeder

•2 theel koffiepoeder

•65 gr walnoten, gehakt

Voor de crème:

•200 gr boter

•400 gr poedersuiker

•2 theel koffiepoeder

•60 gr walnoot, gehakt

Bereiding:

Gebruik twee springvormen van 20 cm doorsnee. Zet de oven vast op 180°C. Klop boter met de suiker luchtig, klop de eieren los en voeg dat toe aan de boter, blijf kloppen tot ze zijn opgenomen. Vermeng bakmeel met bakpoeder en spatel dat door de botermassa.

Los de koffie op met een eetlepel kokend water en doe die door het deeg. Meng er uiteindelijk de walnoten door. Verdeel het beslag over beide springvormen en bak in 25 minuten gaar. Inmiddels begin je aan de crème. Klop de boter, vermeng met poedersuiker, los de koffiekorrel op in een eetlepel heet water, voeg toe en spatel er nog wat walnoten door. O, ja en bovenstaande mag natuurlijk met alle keukenmachines die het maar gemakkelijk maken.

En dan laat je het gebak afkoelen. Je smeert 1/3 de van de crème op een van de taartbodems. Zet de ander daar op en smeer er de rest bovenop, en of langs de randen. Decoreer met nog wat extra walnoten.

Sorry dat ik deze taart zag, nu is het ook jullie probleem.