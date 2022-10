Dagrecept: Kip all’arrabbiata met courgette of pasta

Ook is er natuurlijk de arrabbiata-saus, een iets pittige saus voor pasta gemaakt van knoflook, tomaten en gedroogde rode chilipepers, gekookt in olijfolie. De saus komt uit de regio Lazio en de hoofdstad Rome. Onderstaand recept is een variant op deze saus, waarvoor in plaats van chilipepers harissa is gebruikt. Misschien heeft u nog wat over van de eieren van afgelopen weekend! Het recept komt uit het boek Framily food (Borgerhoff-Lamberigts) van Sandra Bekkari.

Kruid de kippenblokjes - reepjes met peper en zout en bak ze in een pan met olijfolie. Haal ze uit de pan en leg even apart. Stoof in dezelfde pan de sjalot en de knoflook aan. Voeg de paprika, de passata, de harissa en het basilicum toe. Voeg zo'n 75 ml water toe aan de saus. Kruid met de Italiaanse kruiden, de balsamicoazijn, peper en zout.

Laat gedurende 15 à 20 minuten sudderen. Voeg de laatste 5 minuten de kerstomaten, de olijven en de kippenblokjes toe. Werk af met een paar blaadjes basilicum en de pijnboompitten. Serveer met courgette-spaghetti of gewone pasta.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g kipfilet (in blokjes of reepjes)

- 1 sjalot (fijngesneden)

- 1 teen knoflook (fijngesneden)

- 2 zoete puntpaprika’s

(in reepjes)

- 350 g passata

- 1 mespunt harissapasta

- handvol basilicum (fijngehakt)

- 1 el Italiaanse kruiden

- 1 el balsamicoazijn

- 125 g kerstomaten

- 8 olijven