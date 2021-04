Kookboek getest: Hoe handig is flexitarisch koken? (+ recept voor enchilada’s)

Ja, zeg! Vijf maanden op kamers en kind twee heeft nu ook het vlees afgezworen. Niet honderd procent, maar ‘ik eet alleen nog vlees als het echt, echt, echt niet anders kan’.

Moeder doet dan maar mee. Maar niet altijd. Want af en toe snak ik toch naar een stukje fijne biefstuk of verse zalmfilet van de betere vishandel.

Maar voor je het weet, ben je op die manier wel regelmatig twee keer aan het koken. Wat niet alleen een berg afwas geeft (al zijn er op dat vlak inmiddels afspraken, gedaan met ‘ik moet nog dit of dat’ vlak na het eten), maar ook veel denkwerk en gedoe.

Ik verwacht dus best veel van Flexitarisch koken, een aantrekkelijk boek met mooie fotografie, dat oorspronkelijk in Australië verscheen en duidelijk mikt op gezinnen als het onze. Recepten met eenzelfde basis, die je afwerkt met een ‘eiwit naar keuze’: vlees, vis of plantaardig. Interessant. Al heb ik snel door dat veel van deze gerechten me amper afwas zullen besparen.

In de meeste recepten is er immers geen sprake van de gemeenschappelijke basis bereiden en op het eind vlees, vis of tofoe toevoegen, maar dient het eiwit al midden in het recept verwerkt. Dat is ook het geval bij onze enchilada’s. Het gehakt rul bakken en toevoegen aan de saus is stap vier van de zeven. Zo heb ik de keus: toch voor de veggie versie gaan, of twee schotels maken. Ik ga voor de eerste optie (en koop van dat peperdure plantaardige ’gehakt’ dat er tenminste well úítziet als het echte spul). Het resultaat is een lekkere ovenschotel die vlot achter de kiezen verdwijnt.

Feta op een Mexicaans geïnspireerd gerecht? Geloof mij, het kan wél. Mijn enige opmerking: met de 3,75 dl groentebouillon uit het recept wordt de saus net iets te dunnetjes. Volgende keer iets minder. En misschien tóch een paar met rundsgehakt.

Enchilada’s

Nodig:

2 maiskolven (500 g)

bakspray (olijfolie)

80 ml olijfolie

400 g zwarte bonen uit blik, afgespoeld

10 g verse koriander 150 g feta, verkruimeld

8 bloemtortilla’s van 20 cm

Enchiladasaus:

2 blikken (400 g) tomatenblokjes

3,75 dl groentebouillon

2 el olijfolie

2 el appelciderazijn

1 middelgrote ui (150 g)

grof gesnipperd 1 teentje knoflook, fijngehakt

1 el ingelegde jalapeñopeper, fijngehakt

1 tl komijnpoeder

Kies-je-eiwitten:

500 g runder-, varkens- of kipgehakt OF 400 g veganistisch gehakt

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een ovenschaal van 25 x 30 cm in. Meng alle ingrediënten voor de enchiladasaus in een keukenmachine tot een gladde saus en giet hem in een middelgrote pan. Breng hem op matig vuur aan de kook en laat hem op laag vuur 20 minuten pruttelen, tot hij iets ingekookt is.

Bespuit intussen de maiskolven met bakspray. Verhit een grote koekenpan op matig vuur en bak de maiskolven onder regelmatig keren in 10 minuten goudbruin. Haal ze uit de pan en laat afkoelen tot je ze vast kunt pakken. Snijd de korrels van de kolven.

Verhit 2 eetlepels olijfolie in dezelfde pan. Bak het gehakt van je keuze in 6 minuten rul en bruin. Roer voor de vulling de zwarte bonen, het gehakt, 1,25 dl saus, de helft van de maiskorrels, de helft van de koriander en de helft van de feta in een kom door elkaar.

Verdeel 2,5 dl enchiladasaus over de bodem van de ovenschaal. Verdeel de vulling over de tortilla’s en rol ze op. Leg de tortilla’s op de naad in de ovenschaal; bestrijk de bovenkant met de rest van de olijfolie. Schep de overgebleven saus over het midden van de tortilla’s (laat aan beide uiteinden van de tortilla’s 2 cm vrij). Strooi de rest van de feta erover.

Bak de enchilada’s 30 minuten, tot ze goud- bruin en heet zijn. Garneer met de rest van de maiskorrels en koriander en serveer.