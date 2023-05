Met deze TikTok-hack ontdek je binnen een minuut hoe fit je bent

De vele uren die we zittend doorbrengen, kunnen namelijk best wat tol eisen van je lichaam. Vooral je gewrichten kunnen er wat onder te leiden hebben, en zeker je knieën. Daarom bedacht Dr. Dan zijn challenge: een manier om te checken of je knieën nog een beetje soepel zijn.

Het gaat om een oefening die nog geen minuut van je tijd in beslag neemt. De routine begint met het doen van een squat. Daarbij moeten je voeten plat op de grond blijven staan. Wanneer je niet meer dieper kunt, zet je je ellenbogen tegen de binnenkant van je knieën.

Vervolgens blijf je in deze houding staan terwijl je jezelf langzaam op je tenen rolt. Daarbij blijf je balans houden. Dreig je om te vallen, dan rol je langzaam weer terug en kom je langzaam omhoog uit de squat. Hier zie je de video.

Volgens Dr. Dan is de oefening relatief makkelijk wanneer je sterke knieën hebt. Lukt het je niet? Dan is het misschien tijd voor af en toe wat krachttraining of wat vaker een stevige wandeling. Lukt vooral de diepe squat niet? Dan kun je focussen op de mobiliteit van je heupen en knieën door stretchoefeningen te doen of zo nu en dan een yogalesje mee te doen.