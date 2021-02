Recept van de dag: macaroni met drie kazen

Nodig:

•1 pak elleboogmacaroni

•1 ui, gesnipperd

•1 paprika, in kleine blokjes

•1 stengel selderij in schijfjes

•200 gr roomkaas

•1 eetl Zwitserse kaas

•200 gr Goudse kaas

•1 dl melk

•3 eiwitten

•3 theel bloem

•1 eetl boter

•zwarte peper en groene

•tabasco

Bereiding:

Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op het pak. Doe er de laatste twee minuten de zeer fijn gesneden ui, in blokjes gesneden paprika en in dunne schijfjes gesneden selderijstengel bij. Giet af en doe in een beboterde ovenschaal. Meng nu de roomkaas, de Zwitserse kaas, je weet wel, die strooikaas in dat mooie kartonnen potje, en de Goudse kaas, melk, wat wit van het ei, bloem, boter en zwarte peper en een paar druppels groene tabasco. Klopt het of gooi het in de blender.

Roer door de macaroni en schuif 40 minuten in de oven op 180 ° C. Komt er prachtig bruin uit. En je blijft ervan eten.