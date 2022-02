Recept van de dag: Chicken tikka masala met basamati-rijst

Nodig voor vier personen:

- 2 el ghee (geklaarde boter)

- 500 g kipfilet of kippendij (in reepjes)

- 1 ui (gesnipperd)

- 4 tenen knoflook (gehakt)

- 2 tl gemalen komijn

- 1 tl gemalen gember

- 1 tl cayennepeper

- ½ tl kaneel, 1 el suiker

- ½ tl kerriepoeder

- ¼ theelepel kurkuma

- 400 g tomatensaus

- 200 ml room of crème fraîche

- 2 tl paprikapoeder

- 1 el plantaardige olie

Bereiding

Verhit de ghee in een grote koekenpan op middelhoog vuur en fruit de uien in 5 minuten glazig. Voeg de knoflook toe, bak een minuutje mee, roer dan de komijn, 1 tl zout, gember, cayennepeper, kaneel en kurkuma door het mengsel, laat zo’n 2 minuten bakken. Roer de tomatensaus erdoor, breng aan de kook en draai het vuur omlaag. Laat de saus zo’n 10 minuten pruttelen en meng de room, paprikapoeder en 1 el suiker erdoor. Breng aan de kook, laat 10-15 minuten pruttelen tot de saus is ingedikt. Verhit dan olie in een andere koekenpan op middelhoog vuur. Bak de kip in de hete olie, bestrooi met kerriepoeder en schroei in 3 minuten dicht. Hevel de kip en braadvocht over in de saus. Laat de kip in 20 tot 25 minuten zachtjes gaar stoven. Heerlijk met basmatirijst.