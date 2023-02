Deze betrouwbare gezinsauto’s koop je voor 3000 euro

Occasionselectie

Hyundai Getz 2002 – 2008

De Koreaanse gezinswagen vormt in deze prijsklasse een ijzersterk aanbod, zowel wat betreft zijn rijeigenschappen als de geboden binnenruimte. De beste keuze is een Getz met een 1.3- of 1.4-liter benzinemotor. Daarmee rijd je gemiddeld 1 op 15. Bij een autobedrijf in Nuenen vinden we een zilvergrijze vijfdeurs 1.4 ’Active Cool’ (2007, 128.000 km) voor € 2.999.

Mitsubishi Colt 2004 – 2012

Mitsubishi Colt

Om te zien is de Colt een tikkeltje eigenwijs. Zeker als driedeurs, met die oplopende zijruit. Daarmee is deze Mitsubishi geen allemansvriend. De Colt stuurt en schakelt prettig. De 1.3-liter benzineversie is vlot genoeg. De latere ’Cleartec’-versies zijn nog een haartje zuiniger, maar een gemiddeld verbruik van 1 op 15 moet haalbaar zijn. In Geesbrug staat een knalrode 1.3 ’Incharge+’ (2008, 137.000 km) voor € 2.950.

Toyota Yaris 1999 – 2005

Voor dit budget zitten we precies op de overgang van de eerste naar de tweede generatie Yaris. Het gekke dashboard vraagt gewenning. Wie de Toyota dagelijks voor woon-/werkverkeer gaat inzetten, is het beste af met een 1.3-liter benzinemotor. Er is aardig wat aanbod.

Wij kiezen de grijze vijfdeurs ’S-Line’ (2005, 153.000 km), voor € 2.949 te koop bij een autobedrijf in Roosendaal.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai Getz

Hyundai Getz

De centrale deurvergrendeling werkt bij de Getz soms niet op alle portieren. Afsluiten kan handmatig, maar het alarmsysteem raakt van slag. Het gebeurt ook dat de elektronica de contactsleutel niet herkent. De Wegenwacht weet een trucje, maar voor een definitieve oplossing moet je naar de garage. Achterremmen die lawaai maken, zijn gewoon te weinig gebruikt.

Mitsubishi Colt

’Made in Limburg’, maar de kwaliteit van de Colt is van Japans niveau. Er gaat echt heel weinig mis. Het kan gebeuren dat de sleutel niet wordt herkend. De reservesleutel biedt uitkomst, maar de Wegenwacht krijgt ’m sowieso weer aan de praat. Accuzuur dat op de draadboom onder de accubak inwerkt, maakt dat de motor niet meer aanslaat.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

Toyota dankt zijn betrouwbare reputatie onder meer aan deze generatie Yaris. Een zwak puntje is de luchtmassameter: die zit soms vast waardoor de motor niet aanslaat. De Wegenwacht corrigeert dit met een noodgreep, maar als het euvel vaker voorkomt, moet er een nieuwe meter in. Juist omdat Toyota’s met weinig euvels kampen, zijn vervangende onderdelen kostbaar.

Ons advies

Een vertrouwde Yaris is een verklaarbare keuze. Objectief gezien echter niet de beste, want ons exemplaar heeft meer kilometers gereden dan de Getz en Colt. Als je met het afwijkende uiterlijk kunt leven, zouden wij de Mitsubishi nemen.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests