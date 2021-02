Fietsenmaker Wilco van der Hoorn heeft zijn handen vol aan serviceonderhoud. Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Het is langer licht, het voorjaar lonkt en dus wekken we onze fietsen langzaamaan uit de winterslaap. Voordat je het been over het zadel slaat, zijn service en onderhoud belangrijk. Een specialist geeft advies.