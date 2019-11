Recept van de dag: zure zult op zuurdesembrood

Er staan prachtige dingen in als een garneerschotel met een ring van prachtige geornamenteerd vetspek. Zulttimbaaltjes van kalfswang en truffel. Pariser Lachsschinken in goudvlies. Te veel om op te noemen en zo mooi allemaal. Dit blad, uitgegeven door Vleesmagazine is een ode aan het echte slagersvak. Bestel het, koop het, geniet en geef het aan je slager en wijs aan wat jij wilt. Gaaf, gaaf, gaaf!

Nodig voor 2 personen:

•4 stevige sneden zuurdesembrood

•2 dikke plakken zure zult

•1 ui in ringen

•200 gr champignons

•zwarte peper

Bereiding:

Er staat een gerecht in van zulttimbaaltjes dus. Zult, hoofdkaas of kopkaas; er bestaat al een recept van sinds 1446. Geweldig toch. Weet je wat, geen echt recept vandaag. Gewoon naar de bakker, de echte bakker, en een zuurdesembrood halen.

Een echt zuurdesembrood en niet een brood waar ook wat zuurdesempoeder in zit. Dan met het echte broodmes, met het brood tegen de borst een paar plakken snijden. Smeer er een dun laagje echte boter op. Echte! Dus minstens bio en het liefst bij de boer vandaan.

Dan bak je een berg uienringen en champignons helemaal mooi zacht en gaar. Plak zure zult op de boterham, uien en champignons er op. Rijkelijk zwarte peper. Nog een snee brood erop en hap, zo de geschiedenis in!