Column Babette: Wat is de lol van ontbering op vakantie?!

Dit verwende nest, zoals ik thuis iets te vaak wordt genoemd, is momenteel aan het kamperen. En dat is niet niks.

Zo zit ik nu met mijn laptop op een wiebelig krukje voor onze camper. En hik ik aan tegen het onvermijdelijke horrormoment: de wc. We reizen dit weekeinde door Overijssel met een gloednieuwe Mercedesbus – eerlijk is eerlijk, een prachtig omgebouwd, elektrisch exemplaar – en het ontbreekt ons aan niets.

De heerlijke kussens met eendendons zijn mee, de koelbox is gevuld met een fles Sancerre en allerlei heerlijke borrelhapjes en ook mijn favoriete wijnglas, kaars en zijdezacht wc-papier met kamillegeur heb ik ingepakt. Maar alle luxe ten spijt: kamperen blijft kamperen. Ik zal toch met die zalig geurende wc-rol naar de campingplee moeten.

Dat mensen kamperen leuk vinden, heb ik nooit begrepen. Ik zie er de lol niet van in om op vakantie ontberingen te moeten doorstaan. Want hoezo blijf je op een camping als het stortregent? Wat is er leuk aan om met je wasteiltje en afwasborstel aan de slag te gaan nadat je op zo’n primitief kookstelletje hebt lopen hannesen?

Of om de nacht door te brengen op een luchtbed waar je de stenen doorheen voelt? Oh en dan vergeet ik het ergste nog: die geluiden van je buren, zowel in de tent als in het wc-gebouw...

Maar terwijl ik gruwel, worden de liefhebbers juist enthousiast. En dat zijn er nogal wat. Nederland kent (sinds corona) bijna vier miljoen kampeerders. Zij geven aan vooral te genieten van de ultieme vrijheid, de rust en het buitenleven.

Vandaar dat ik nu op een campingkrukje zit. Om alle vooroordelen overboord te gooien en het te ondergaan. Vanavond staat de ultieme ervaring op het programma: koken op de camping. En toch, we kunnen ook naar dat ene leuke restaurant in het dorp rijden. In plaats van dineren voor de kampeerbus, dineren mét de kampeerbus.

Daar wordt dit verwende nest dan weer enthousiast van.

