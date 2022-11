Dagrecept: Zelfgemaakte hazelnootpasta

Nodig:

- 100 g geblancheerde hazelnoten

- 50 g pure chocolade (in stukken)

- 35 ml koudgeperste koolzaad- of neutrale olie

- 50 g honing

- 25 g ongezoet cacaopoeder

- ½ tl zeezoutvlokken

Verwarm eerst de oven voor tot 200 graden hetelucht (220 graden elektrisch). Spreid de hazelnoten uit over een grote bakplaat en rooster ze 15 minuten in de oven of tot ze goudbruin en geurig zijn. Haal ze uit de oven en laat een paar minuten afkoelen op de bakplaat. Doe de geroosterde hazelnoten samen met de overige ingrediënten in een keukenmachine. Pureer het mengsel 5-10 minuten of tot het glad en glanzend is. Schep de spread met een spatel in een schone, gesteriliseerde pot. Deze spread blijft tot 2 maanden goed in de koelkast.